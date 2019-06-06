Медикаментозный сон: сын Алибасова рассказал о здоровье отца

Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон, сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший.

По его словам, Алибасов пробудет в этом состоянии два дня.

«Он спит, наверное, можно назвать медикаментозным сном. Потребуется дня два», — приводит его слова ТАСС.

Сын продюсера отметил, что врачи будут наблюдать за улучшениями в его состоянии, а после этого примут решение о дальнейшем лечении. На данный момент речи об операции не идет, сказал Алибасов-младший.

По его словам, состояние продюсера врачи оценивают как стабильно тяжелое.

4 июня сообщалось, что Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил ожог желудка четвертой степени. Продюсер был госпитализирован в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.