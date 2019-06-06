Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медикаментозный сон: сын Алибасова рассказал о здоровье отца 

Рамблер 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон, сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший.
По его словам, Алибасов пробудет в этом состоянии два дня.
«Он спит, наверное, можно назвать медикаментозным сном. Потребуется дня два», — приводит его слова ТАСС.
Сын продюсера отметил, что врачи будут наблюдать за улучшениями в его состоянии, а после этого примут решение о дальнейшем лечении. На данный момент речи об операции не идет, сказал Алибасов-младший.
По его словам, состояние продюсера врачи оценивают как стабильно тяжелое.
4 июня сообщалось, что Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил ожог желудка четвертой степени. Продюсер был госпитализирован в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»4
Порошенко за решетку! Националисты поставили ультиматум22
Названо условие отмены Россией санкций против ЕС16
Начало капитуляции? В Раде высказались о Донбассе12
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США188
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение