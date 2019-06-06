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Лолита готова доплатить коммунальщикам за мат в их адрес 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Вот уже несколько лет Лолита Милявская судится с управлением ТСЖ ее дома. По итогам последнего заседания суд обязал певицу выплатить долги за квартиру по коммунальным услугам. С учетом пени и пошлины звезде придется выплатить внушительную сумму — 720 тысяч рублей.
Возмущенная этим решением, Лолита опубликовала в Instagram видеообращение к судье. Она в резкой форме выразила свое недовольство и заявила, что действия ТСЖ незаконны. Знаменитость готова бороться до конца и намерена обратиться в Верховный суд. При этом Милявская не преминула ввернуть в свою речь несколько нецензурных выражений.
Впрочем, за свои эпатажные высказывания артистка готова ответить. Она отметила, что доплатит коммунальщикам за собственную брань в их адрес.
«Готовлю еще пять тысяч за мат!» — написала артистка в своем блоге.
В комментариях к посту поклонники поддержали Лолиту. И пожелали ей добиться справедливости.
«Браво, Лолита! Давите этих гадов!», «Лола, вы станете примером в борьбе с тэсэжэсным беспределом! Победы! Только победы!», «Если что, мы скинемся за штрафной мат», — написали Милявской фолловеры.
Как напоминает сайт argumenti.ru, это уже десятый по счету суд Лолиты Милявской с ТСЖ. Сама певица уверяет, что платит по счетам вовремя, а деньги с нее требуют «тунеядцы», кормить которых она не намерена.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская
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