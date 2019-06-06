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Мадонна прокомментировала слухи о флирте c Вайнштейном и свидании с Трампом 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Поп-певица Мадонна прокомментировала скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном и слухи о ее свидании с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Times.
Она рассказала, что в 1991 году они вместе с Вайнштейном работали над документальной картиной «В постели с Мадонной». Тогда влиятельный кинематографист «переступал черты и границы, а также был невероятно сексуально кокетлив».
На тот момент он был женат, поэтому артистка не заинтересовалась в романе с ним.
По словам исполнительницы, она знала, что Ванштейн флиртует со многими другими женщинами из шоу-бизнеса. Она добавила, что обрадовалась, когда его наконец привлекли к ответственности, потому что он на протяжении долгого времени злоупотреблял своей властью.
Мадонна также прокомментировала слухи о том, что в 90-е годы предлагала пойти Трампу на свидание. Она отметила, что тогда он сам названивал ей, и назвала политика слабохарактерным мужчиной.
«Уверенному в себе мужчине человеку не нужно постоянно ходить вокруг и запугивать людей», — заявила артистка.
Ранее в мае Мадонна пожаловалась на дискриминацию по возрасту.
«Недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и недостаточно молода. Сейчас меня наказывают за мои 60 лет. Я борюсь с эйджизмом», — пояснила она.
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Шоу-бизнес , Мадонна , Дональд Трамп , Харви Вайнштейн
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