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Гузееву затравили из-за квартиры за 90 млн, доставшейся ей «на халяву» 

Ura.Ru 46 минут назад
Фото: ТАСС
Ведущую шоу «Давай поженимся» Ларису Гузееву затравили пользователи социальных сетей, узнавшие об элитной квартире актрисы в центре Москвы. Подписчиков звезды возмутило, что она получила дорогую недвижимость «на халяву».
Стоимость квартиры на Садовнической набережной оценивается от 70 до 90 миллионов рублей, пишет StarHit. Пользователи соцсетей задались вопросом, как Гузеева сумела заработать на такие апартаменты. По их мнению, даже учитывая высокую зарплату на телевидении, купить такую квартиру актрисе было бы не под силу. Нападки настолько задели Гузееву, что ей пришлось закрыть комментарии в Instagram.
За коллегу заступился артист Станислав Садальский. По его словам, Гузеева заслужила жить в такой квартире, потому что «государство в вечном долгу» перед советскими актерами.
«Билет в кино стоил 30 копеек, а один «Жестокий романс» накачал стране миллиарды в казну. А что мы имели в те годы? Угол в коммуналке — это в лучшем случае или койку в общежитии, что тоже было неплохо», — написал Садальский в своем блоге в «Живом Журнале».
Актер уточнил, что Гузеева купила квартиру по госцене.
Слова Садальского, однако, вызвали еще большее негодование комментаторов.
«Что значит госцена? Это и есть за наш счет — халява», «А чем актер лучше, чем гражданин другой профессии? Шахтеру, например, точно никакая халява не светит, только ипотека», «А что, пенсионер, отработавший 45 лет на заводе, не имеет права?» — написали возмущенные пользователи.
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Комментарии10
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Лариса Гузеева , StarHit
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