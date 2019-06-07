Гузееву затравили из-за квартиры за 90 млн, доставшейся ей «на халяву»

Ведущую шоу «Давай поженимся» Ларису Гузееву затравили пользователи социальных сетей, узнавшие об элитной квартире актрисы в центре Москвы. Подписчиков звезды возмутило, что она получила дорогую недвижимость «на халяву».

Стоимость квартиры на Садовнической набережной оценивается от 70 до 90 миллионов рублей, пишет StarHit. Пользователи соцсетей задались вопросом, как Гузеева сумела заработать на такие апартаменты. По их мнению, даже учитывая высокую зарплату на телевидении, купить такую квартиру актрисе было бы не под силу. Нападки настолько задели Гузееву, что ей пришлось закрыть комментарии в Instagram.

За коллегу заступился артист Станислав Садальский . По его словам, Гузеева заслужила жить в такой квартире, потому что «государство в вечном долгу» перед советскими актерами.

«Билет в кино стоил 30 копеек, а один «Жестокий романс» накачал стране миллиарды в казну. А что мы имели в те годы? Угол в коммуналке — это в лучшем случае или койку в общежитии, что тоже было неплохо», — написал Садальский в своем блоге в «Живом Журнале».

Актер уточнил, что Гузеева купила квартиру по госцене.

Слова Садальского, однако, вызвали еще большее негодование комментаторов.