Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола

Шайло, 13-летняя дочь голливудской актриса Анджелины Джоли , начала подготовку к смене пола. Об этом сообщает La Nacion.

По данным издания, она начала принимать гормональные средства, чтобы ее внешность стала более мужественной. Мать и отец Брэд Питт поддерживают решение ребенка, который пьет таблетки уже в течение года.

Отмечается, что Шайло никогда не чувствовала себя девочкой. Когда ей было три года, Джоли рассказала, что дочь просит коротко стричь ее волосы и одевается как мальчик.

Осенью 2015 года актеры Джоли и Питт обратились за консультацией к специалисту из-за многолетнего желания Шайло быть мальчиком. Эксперт по гендерным вопросам не смог дать однозначный ответ относительно того, является ли Шайло ребенком-трансгендером или она просто девочка-«пацанка». Специалист предположил, что к подростковому возрасту девочка может перерасти свои детские предпочтения и стать женственной.