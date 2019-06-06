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Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Jul-Daddy-Luis/X17online.com / Legion-media.ru
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актриса Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола. Об этом сообщает La Nacion.
По данным издания, она начала принимать гормональные средства, чтобы ее внешность стала более мужественной. Мать и отец Брэд Питт поддерживают решение ребенка, который пьет таблетки уже в течение года.
Отмечается, что Шайло никогда не чувствовала себя девочкой. Когда ей было три года, Джоли рассказала, что дочь просит коротко стричь ее волосы и одевается как мальчик.
Осенью 2015 года актеры Джоли и Питт обратились за консультацией к специалисту из-за многолетнего желания Шайло быть мальчиком. Эксперт по гендерным вопросам не смог дать однозначный ответ относительно того, является ли Шайло ребенком-трансгендером или она просто девочка-«пацанка». Специалист предположил, что к подростковому возрасту девочка может перерасти свои детские предпочтения и стать женственной.
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Шоу-бизнес , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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