Сам спек, сам и кушай: Певцов схлестнулся с хейтерами

Пост в ленте актёра появился 5 июня. На опубликованном видео изображены Певцов с супругой, сидящие в автомобиле. Пара поделилась с пользователями информацией о том, как студенты первого курса театральной школы «Певцов-студия» сдали экзамен по актёрскому мастерству. При этом в начале ролика Ольга Дроздова, сняв очки, несколько секунд странно смотрит в камеру.

«КАК ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, не могу не предупредить: каждый кто напишет гадость про мою жену, будет НЕМЕДЛЕННО мной заблокирован…», — отметил Певцов в подписи к видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом актёр привёл слова «печки» из русской народной сказки: «Сам спёк, сам и кушай», а также вспомнил цитату Архимандрита Иоанна.

«Всегда помните, что и без нас много желающих обидеть и оскорбить, причинить зло, а нам надо научиться для начала хотя бы жалеть всех», — написал актёр.

Большинство подписчиков Певцова всё же не удержались от язвительных комментариев.

«Жена ваша-Ольга Борисовна производит впечатление …условно психически здорового человека. Ее большое счастье, что рядом есть вы-мужчина, который её оберегает. БЛОКИРУЙТЕ», — заявила пользователь под ником @natasha. __tasha.

«А критику принимаете?» — поинтересовалась @inna__bobreshova.

«Видать, немало людей пишет о странном обезьяньем поведении.. может, не блокировать людей нужно, а прислушаться?» — подчеркнула @nadinnadin17.

На момент публикации под видео размещено около 2,5 тысяч комментариев.