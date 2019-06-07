Фото с репетиции похорон Алибасова опубликовал адвокат Жорин

На снимках участники группы "На-На" несут гроб с Алибасовым. По словам Жорина, жизнь продюсера разделилась на две части — до того, как он случайно употребил внутрь чистящее средство, и после.

"Рано похоронили Алибасова. Он еще всех вас переживет", — пообещал адвокат.

Жорин рассказал, что в завещании артист пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте.

"Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье", — подытожил адвокат.

Ранее представитель Алибасова, находящегося в реанимации с ожогами внутренних органов, рассказал о его состоянии.