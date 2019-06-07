Адвокат Сергей Жорин опубликовал в инстаграме фото с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова, прошедшей 7 лет назад.
На снимках участники группы "На-На" несут гроб с Алибасовым. По словам Жорина, жизнь продюсера разделилась на две части — до того, как он случайно употребил внутрь чистящее средство, и после.
"Рано похоронили Алибасова. Он еще всех вас переживет", — пообещал адвокат.
Жорин рассказал, что в завещании артист пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте.
"Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье", — подытожил адвокат.
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Жизнь разделилась на две части. До крота и после! Рано похоронили Алибасова. Он ещё всех вас переживёт;)) 7 лет назад он отрепетировал свои Похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте🐈. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жильё;)) Будь здоров Бари ✊🏻 С Днём Рождения 💐 Ты многим артистам дал дорогу в Жизнь. Завязывай с кротами. Без тебя грустно PS Никогда не догадаетесь кто спрятался за папочкой #Repost @alibasov_nana with @get_repost ・・・ Кого только не встретишь в офисе у адвоката Жорина.
Ранее представитель Алибасова, находящегося в реанимации с ожогами внутренних органов, рассказал о его состоянии.