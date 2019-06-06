Ургант спросил Макаревича про пьянство на сцене

Группа "Машина времени" пришла на шоу "Вечерний Ургант" к телеведущему Ивану Урганту

Лидер группы "Машина времени" в ходу передачи вспомнил, как пять лет назад поставил планку сыграть на концерте 45 песен — больше, чем обычно. Макаревич перед концертом простудился и решил выпить алкогольный коктейль для поддержания бодрости. "Наша подруга Маша Кац сделала "коктейль Шаляпина" — коньяк, чай, мед и анис. Это вкусная горячая штука, петь она действительно помогает", — цитирует Макаревича "Вечерняя Москва".

Когда Ургант уточнил, что гитаристу якобы можно выпить для куража, а барабанщику нет, Макаревич попросил его "не демонизировать" их пьянство на сцене.

Ранее Макаревич назвал критиков Дня России "людьми с запудренными мозгами".