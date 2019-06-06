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Ургант спросил Макаревича про пьянство на сцене 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Группа "Машина времени" пришла на шоу "Вечерний Ургант" к телеведущему Ивану Урганту.
Лидер группы "Машина времени" в ходу передачи вспомнил, как пять лет назад поставил планку сыграть на концерте 45 песен — больше, чем обычно. Макаревич перед концертом простудился и решил выпить алкогольный коктейль для поддержания бодрости. "Наша подруга Маша Кац сделала "коктейль Шаляпина" — коньяк, чай, мед и анис. Это вкусная горячая штука, петь она действительно помогает", — цитирует Макаревича "Вечерняя Москва".
Когда Ургант уточнил, что гитаристу якобы можно выпить для куража, а барабанщику нет, Макаревич попросил его "не демонизировать" их пьянство на сцене.
Ранее Макаревич назвал критиков Дня России "людьми с запудренными мозгами".
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Вечерняя Москва
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