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Мучительная боль 

Рамблер 31 минуту назад
Продюсер Бари Алибасов находится в НИИ Склифосовского в реанимации в тяжелом состоянии. Как рассказал бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин, Алибасов прочищал дома трубы, поставил стаканы с соком и средством для чистки труб рядом и отхлебнул средство по ошибке.
Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
Бари Алибасов может справиться с ожогом за месяц, но последствия могут сказываться гораздо дольше — пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта Виктора Шилова, завкафедры токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СГЗМУ имени Мечникова.
По словам Шилова, четвертая степень — самый тяжелый вид ожогов пищевода и желудка, при котором поражаются слои этих, а также прилегающих внутренних органов.
Пациент находится в состоянии шока, испытывает мучительную боль, для его выздоровления потребуется длительное время.
Четвертая степень ожога вызывает интоксикацию организма, негативно влияет на работу сердца, почек, печени и других органов. Именно интоксикация может послужить причиной летального исхода.
И даже после выздоровления, последствия ожога грозят пациенту перекрытием пищевода рубцовой тканью и раковой опухолью.
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Шоу-бизнес , Фото , Владимир Левкин , Виктор Шилов , Бари Алибасов , Газета.Ru
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