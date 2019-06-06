Мучительная боль

Продюсер Бари Алибасов находится в НИИ Склифосовского в реанимации в тяжелом состоянии. Как рассказал бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин , Алибасов прочищал дома трубы, поставил стаканы с соком и средством для чистки труб рядом и отхлебнул средство по ошибке.

Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Бари Алибасов может справиться с ожогом за месяц, но последствия могут сказываться гораздо дольше — пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта Виктора Шилова , завкафедры токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СГЗМУ имени Мечникова.

По словам Шилова, четвертая степень — самый тяжелый вид ожогов пищевода и желудка, при котором поражаются слои этих, а также прилегающих внутренних органов.

Пациент находится в состоянии шока, испытывает мучительную боль, для его выздоровления потребуется длительное время.

Четвертая степень ожога вызывает интоксикацию организма, негативно влияет на работу сердца, почек, печени и других органов. Именно интоксикация может послужить причиной летального исхода.

И даже после выздоровления, последствия ожога грозят пациенту перекрытием пищевода рубцовой тканью и раковой опухолью.