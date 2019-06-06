Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
По словам Волочковой, Шабтая Калмановича она видела всего два раза в жизни. Первый — за ужином в отеле "Марриотт". Он пришел вместе с Людмилой Нарусовой, чтобы обсудить с Волочковой переезд Ксении Собчак в Москву. "Людмила Борисовна мне сказала: "Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей, пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на тусовки, если они тебе не нужны!" Шабтай тогда пророчески заметил: "Ксения хочет взять Москву!" — цитирует балерину сайт kp.ru.
Второй раз она виделась с Калмановичем у него в офисе, чтобы посмотреть его коллекцию фарфора.
"Да, я знакома с Настей Калманович, которая когда-то была его женой. Она организовывала мне концерты в Израиле. Но больше я с этой семьей никак не связана", — отрезала Волочкова, добавив, что не знает, кто и зачем мог лишить жизни бизнесмена.
Ранее Волочкова показала видео номера, который отказался оплачивать ей мэр Анапы.
Газета.Ru: последние новости
Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова Суд взыскал с Лолиты более 700 тысяч рублей за ЖКХ Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе
Комментарии2
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла приглашение Нормандии
Украинцы потребовали у России миллиарды долларов157
Умер Александр Кузнецов15
Финансист спецслужбы президента трагически погиб в Москве
Мучительная боль7
Видео
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
03:41
«Арестован»: Продолжение истории с убийством спецназовца
Криминал
00:46
Самолет приземлился на крышу дома
Происшествия
00:18
При взрыве фейерверков в США пострадали 12 человек
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение