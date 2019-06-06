Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.

По словам Волочковой, Шабтая Калмановича она видела всего два раза в жизни. Первый — за ужином в отеле "Марриотт". Он пришел вместе с Людмилой Нарусовой, чтобы обсудить с Волочковой переезд Ксении Собчак в Москву. "Людмила Борисовна мне сказала: "Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей, пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на тусовки, если они тебе не нужны!" Шабтай тогда пророчески заметил: "Ксения хочет взять Москву!" — цитирует балерину сайт kp.ru.

Второй раз она виделась с Калмановичем у него в офисе, чтобы посмотреть его коллекцию фарфора.

"Да, я знакома с Настей Калманович, которая когда-то была его женой. Она организовывала мне концерты в Израиле. Но больше я с этой семьей никак не связана", — отрезала Волочкова, добавив, что не знает, кто и зачем мог лишить жизни бизнесмена.

Ранее Волочкова показала видео номера, который отказался оплачивать ей мэр Анапы.