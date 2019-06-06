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Панкратов-Чёрный экстренно госпитализирован 

Рамблер + ещё 22 40 минут назад
Фото: News.ru
Telegram-канал Mash сообщил, что российского актёра Александра Панкратова-Чёрного экстренно госпитализировали. Артист находится в тяжёлом состоянии.
По словам автора сообщения, утром 6 июня актёр упал в обморок. Близкие артиста вызвали «скорую помощь». После осмотра медики приняли решение забрать его в больницу. Отмечается, что в настоящий момент Панкратов-Чёрный находится без сознания, поскольку давление крови находится на уровне критического минимума.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Александру Панкратову-Чёрному 69 лет. С 1968 по 1971 он служил в Пензенском драматическом театре. Всероссийская слава пришла к актёру после десятков сыгранных ролей в кино. Наиболее запоминающиеся работы артиста представлены в фильмах «Мы из Джаза», «Битва за Москву», «Жестокий романс», «Батальоны просят огня», «Где находится нофелет», «Бабник», «Караван смерти» и других. В 2009 году актёру было присуждено звание Народного артиста РФ «за большие заслуги в области кинематографического искусства». Панкратов-Чёрный женат в третий раз. Есть сын.
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