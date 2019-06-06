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К Алибасову не пускают жену Лидию Федосееву-Шукшину 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жену Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину не пускают к продюсеру. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как отмечается, у Алибасова сегодня, 6 июня, день рождения. Ему исполняется 72 года, и он очень расстроен из-за того, что его жену и помощника не пускают к нему в палату.
По данным канала, врачи переживают за состояние здоровья продюсера, потому что ему нельзя волноваться. Заведующий токсикореанимации НИИ им. Склифосовского наотрез оказался пускать их к нему.
До этого источник рассказал, что Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
До этого стало известно, что Алибасов был на студии и в какой-то момент, перепутав два стакана с водой и химикатами, выпил второй. По словам сына Алибасова, это была жидкость для очистки труб.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасов нечаянно отравился химикатами.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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