К Алибасову не пускают жену Лидию Федосееву-Шукшину

Жену Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину не пускают к продюсеру. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как отмечается, у Алибасова сегодня, 6 июня, день рождения. Ему исполняется 72 года, и он очень расстроен из-за того, что его жену и помощника не пускают к нему в палату.

По данным канала, врачи переживают за состояние здоровья продюсера, потому что ему нельзя волноваться. Заведующий токсикореанимации НИИ им. Склифосовского наотрез оказался пускать их к нему.

До этого источник рассказал, что Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

До этого стало известно, что Алибасов был на студии и в какой-то момент, перепутав два стакана с водой и химикатами, выпил второй. По словам сына Алибасова, это была жидкость для очистки труб.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов нечаянно отравился химикатами.