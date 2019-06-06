«Бари всех обломал»: Что известно о завещании Алибасова

По словам Жорина, Алибасов написал завещание семь лет назад. В документе также указан и сам Жорин, утверждает адвокат.

«Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал», — добавил Жорин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее СМИ сообщили, что продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию. Сын продюсера Бари Алибасов-младший заверил, что его отец выпил жидкость ненамеренно, это был несчастный случай.

«Комсомольская правда» позже написала , что у продюсера диагностировали ожог пищевода и ожог желудка второй степени. При этом врачи считают его состоянии тяжелым, но не безнадежным.

В среду в Сети стала распространяться информация о смерти продюсера. Однако представители Алибасова ее опровергли.

Затем СМИ сообщили, что продюсер впал в кому, однако эти сообщения не нашли подтверждения. PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что продюсер в сознании.

"Состояние у Бари Алибасова тяжелое, но стабильное. Он сам дышит, по крайне мере в данный момент, не теряет сознание и точно не находится в коме", — заверил Горжанкин.

Актер Станислав Садальский заявил, что, узнав об инциденте, ему стало «безумно жалко и обидно за Бари». Он поделился подозрениями о причастности родственников Лидии Федосеевой-Шукшиной к отравлению продюсера.

«Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды (Федосеевой-Шукшиной), Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку», — резко заявил актёр (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).

Обвинения Садальского удивили Анну Трегубенко , дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она сообщила "Газете.ру", что у нее хорошие отношения с Бари Алибасовым. Также она заявила, что в реанимацию никого из родных не пускают.

Свадьба 71-летнего Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября 2018 года. По словам продюсера, брак они зарегистрировали из-за того, что «пожилые люди хотят какой-то защищенности», и намекнул на поведение детей и внуков Федосеевой-Шукшиной. Позже стало известно, что внучка Народной артистки в тайне от бабушки продала её квартиру, чем вызвала бурное недовольство родственников.