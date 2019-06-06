Бузову застрахуют на пять миллионов рублей для нового шоу

В программе будут прыжки с парашютом и катание на слонах.

Уже осенью в эфире канала ТНТ выйдет новое романтическое шоу «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым. Звезды помогут друг другу устроить личную жизнь и распознать вторую половинку для десяти парней и девушке со всей России

Если у певицы и шоумена ничего не выйдет, под венец придется идти им самим. Впрочем, Ольга и Тимур никогда не скрывали, что между ними царят теплые отношения. Однако замуж за Батрутдинова Бузова выходить отказалась.

Пока же организаторы шоу заняты серьезной работой: полным ходом идет кастинг участников проекта. А им, к слову, придется пройти не самые легкие испытания: плавать с аквалангом, прыгать с парашютом и даже на слонах кататься. И потому, на случай непредвиденных обстоятельств, Бузову застраховали на пять миллионов рублей. Все действие и драматургия развернется во Вьетнаме или Таиланде, где год назад ведущие отдыхали вместе, пишет «СтарХит».

Напомним, на днях Батрутдинов и Бузова поговорили о геях и размере груди в новом YouTube-шоу «Есть вопросы».