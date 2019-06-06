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Бузову застрахуют на пять миллионов рублей для нового шоу 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
В программе будут прыжки с парашютом и катание на слонах.
Уже осенью в эфире канала ТНТ выйдет новое романтическое шоу «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым. Звезды помогут друг другу устроить личную жизнь и распознать вторую половинку для десяти парней и девушке со всей России.
Если у певицы и шоумена ничего не выйдет, под венец придется идти им самим. Впрочем, Ольга и Тимур никогда не скрывали, что между ними царят теплые отношения. Однако замуж за Батрутдинова Бузова выходить отказалась.
Пока же организаторы шоу заняты серьезной работой: полным ходом идет кастинг участников проекта. А им, к слову, придется пройти не самые легкие испытания: плавать с аквалангом, прыгать с парашютом и даже на слонах кататься. И потому, на случай непредвиденных обстоятельств, Бузову застраховали на пять миллионов рублей. Все действие и драматургия развернется во Вьетнаме или Таиланде, где год назад ведущие отдыхали вместе, пишет «СтарХит».
Напомним, на днях Батрутдинов и Бузова поговорили о геях и размере груди в новом YouTube-шоу «Есть вопросы».
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Шоу-бизнес , StarHit
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