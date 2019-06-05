Названы подробности предстоящей операции Алибасова

Продюсер Бари Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на участника группы "На-На" Владимира Левкина

Он также отметил, что у него нет информации о том, что Алибасов впал в кому.

"У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", — заявил Левкин.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Бари Алибасов впал в кому и его состояние оценивается как крайне тяжелое.