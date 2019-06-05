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Малышева ответила на обвинения участницы шоу 

Рамблер 6 минут назад
Фото: Газета.Ru
Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева назвала ложью обвинения пациентки с лимфостазом в адрес программы.
Шоу Малышевой уличили во лжи
«Сегодня в Интернете появилось интервью с пациенткой Гюльназ Робертовной Зайнуллиной о том, что якобы ее пригласили в программу «Жить Здорово», пообещали оплату лечения и подло обманули. Хочу сказать, что это откровенная ложь», — написала Малышева в Instagram.
По словам телеведущей, все обязательства перед участницей программы были выполнены: ее связали с лучшим специалистом по лечению лимфостаза Александром Малининым, он бесплатно проконсультировал ее и пригласил на бесплатную операцию, от которой она отказалась. Кроме того, программа оплатила Зайнуллиной дорогу и проживание.
«Возможно, что ей действительно нужны деньги на лечение в Германии. Это ее выбор. Но мы здесь точно ни при чем», — написала Малышева.
Ведущая отметила, что редакторы программы связались с Зайнуллиной после ее заявлений в СМИ, и пациентка пообещала удалить недостоверную информацию.
Малышева отметила, что доктор Малинин бесплатно консультирует и оперирует в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всех пациентов с полисом ОМС.
Ранее 29-летняя жительница Стерлитамака Гюльназ Зайнуллина пожаловалась на обман в шоу «Жить здорово». Она заявила, что ее пригласили участвовать в программе, пообещав бесплатное лечение и компрессионный трикотаж, однако после эфира рекомендовали собирать деньги на операцию.
Комментарии8
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Александр Малинин
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