Малышева ответила на обвинения участницы шоу

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева назвала ложью обвинения пациентки с лимфостазом в адрес программы.

«Сегодня в Интернете появилось интервью с пациенткой Гюльназ Робертовной Зайнуллиной о том, что якобы ее пригласили в программу «Жить Здорово», пообещали оплату лечения и подло обманули. Хочу сказать, что это откровенная ложь», — написала Малышева в Instagram.

По словам телеведущей, все обязательства перед участницей программы были выполнены: ее связали с лучшим специалистом по лечению лимфостаза Александром Малининым , он бесплатно проконсультировал ее и пригласил на бесплатную операцию, от которой она отказалась. Кроме того, программа оплатила Зайнуллиной дорогу и проживание.

«Возможно, что ей действительно нужны деньги на лечение в Германии. Это ее выбор. Но мы здесь точно ни при чем», — написала Малышева.

Ведущая отметила, что редакторы программы связались с Зайнуллиной после ее заявлений в СМИ, и пациентка пообещала удалить недостоверную информацию.

Малышева отметила, что доктор Малинин бесплатно консультирует и оперирует в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всех пациентов с полисом ОМС.

Ранее 29-летняя жительница Стерлитамака Гюльназ Зайнуллина пожаловалась на обман в шоу «Жить здорово». Она заявила, что ее пригласили участвовать в программе, пообещав бесплатное лечение и компрессионный трикотаж, однако после эфира рекомендовали собирать деньги на операцию.