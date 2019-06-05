Лолита Милявская прокомментировала судебный процесс с ТСЖ

5 июня информационные агентства сообщили, что с Лолиты Милявской в судебном порядке будет взыскана сумма в 720 тысяч рублей в качестве задолженности ТСЖ «Большие Каменщики». Решение вынесла судья Басманного районного суда И. Гусева. Иск удовлетворен частично, в исковых требованиях предъявлялась сумма 760 тысяч рублей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с известной певицей и получил разъяснение ее позиции. Лолита была крайне рассержена.

— Шестьсот девяносто тысяч рублей! Ни для кого из жителей нашей страны не является секретом, что ТСЖ ворует деньги! И только немногие из них признаны нормальными, честными и справедливыми. Мое ТСЖ никогда честностью не отличалось. Услуги, которые делают в доме, не настолько дороги, чтобы за них платить такие суммы, какие просят. Иск был предъявлен за три года, исковой срок прошел, но его как-то восстановили. По счетчикам я платила всегда. Коммунальные платежи у меня в порядке, вода, свет и отопление… Когда я завела счетчик, выяснилось, что ТСЖ по семь тысяч рублей в месяц, исходя из показания счетчика тепла, на мне одной «зарабатывало».

Известная певица прокомментировала и детали судебного процесса:

— Я его, честно говоря, не очень поняла. Даже в присутствии судьи, под протокол — у нас есть аудиозапись —представитель ТСЖ сказал: «Мы знаем, что незаконно взимать плату за паркинг!» В суд не были принесены документы, подтверждающие правильность расчетов управляющей компании, чтобы мы могли увидеть, что сумма справедлива. Мало того, ТСЖ было оштрафовано. Я отправляла жалобу на сайт правительства Москвы за нераскрытие информации, которую товарищество обязано публиковать. Жалобу рассмотрели, их оштрафовали, но никакой информации на сайте так и не появилось. У нас был прецедент! Люди должны иметь возможность проверить, справедливо ли они платят деньги, или нет.

Рассказала Лолита Милявская и о других установленных ей нарушениях:

— В доме не проводилось общее собрание жильцов. Если принимается решение о глобальных тратах, должны присутствовать и члены ТСЖ, и жильцы. Суммы берутся просто с потолка. Кто-то хочет в лифт музыку, зачем-то меняется покрытие паркинга, хотя оно замечательное. И все расходы сильно завышены. Оправдать их можно любой фальшивой бумажкой. Это легко: подошел на рынок, договорился, дали чек. Это знает любой человек, который хоть раз в жизни делал ремонт, и кого «накалывали» прорабы. Именно таким образом это происходит и в моем ТСЖ. Должны были предъявить акты выполненных работ, проверки не было. Судья выслушала доводы, но приняла решение… Я готова была частично пойти навстречу, согласиться на половину суммы. Потому что мне надоели суды. Я вообще за «мир во всем мире».

Лолита рассказала, что изначально ТСЖ хотело получить от нее большую сумму:

— Я записала разговор человека от управляющей компании со мной: по телефону он просил с меня миллион шестьсот рублей. И, типа: «Мы закрываем на Вас глаза!» Я отвечаю: «Вы что, с ума сошли? Покажите, за что!» Поэтому, они не стали рисковать с иском больше миллиона, предъявили на семьсот тысяч с чем-то, натянули процентов. Судья уменьшила пени на 48 тысяч, и решила, что «законность исполнена». Она милая женщина, наверняка хорошая. Но я думаю, в смысле ЖКХ надо знать математику, разбираться в деле. Мне показалось, что четких законов, которые регулировали бы такие ситуации, нет.

Мы уже решили, апелляцию подаем. Если она не увенчается успехом, я уверена, что дело закончится Верховным судом. Я буду защищать свои права!