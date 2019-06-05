Директор Началовой поведала, как семья Алдонина приняла дочь певицы

Пиар-директор умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, как семья экс-супруга артистки, бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина приняла их общую дочь.

Исаева в разговоре с Дни.ру отметила, что Алдонин не отбирал Веру у родителей Началовой и что нынешняя супруга Евгения тепло приняла девочку.

Ранее Алдонин заявил, что для него самым главным остается душевное спокойствие ребенка, переживающего потерю родного человека.

Стоит отметить, что Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года.