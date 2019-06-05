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Директор Началовой поведала, как семья Алдонина приняла дочь певицы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Пиар-директор умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, как семья экс-супруга артистки, бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина приняла их общую дочь.
Исаева в разговоре с Дни.ру отметила, что Алдонин не отбирал Веру у родителей Началовой и что нынешняя супруга Евгения тепло приняла девочку.
Ранее Алдонин заявил, что для него самым главным остается душевное спокойствие ребенка, переживающего потерю родного человека.
Стоит отметить, что Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года.
Ранее жену Павла Мамаева допросили про наркотики.
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Шоу-бизнес , Павел Мамаев , Анна Исаева , Евгений Алдонин
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