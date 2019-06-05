Караулов заподозрил жену в подготовке убийства

Тележурналист Андрей Караулов заявил, что молодая жена Юлия Мареева готовит его убийство. Об этом он заявил в эфире программы «Пусть говорят», передает «Газета.ру».

Караулов заявил, что в браке с четвертой женой «нажил» 12 однокомнатных квартир, и что жена собирается завладеть всей его недвижимостью.

Мареева отказалась комментировать обвинения со стороны мужа до тех пор, пока не закончится суд по делу о разводе и разделу имущества.

В феврале 2018 года «Центр управления расследованиями» (ЦУР) сообщал, что Караулов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой защитить его от жены. Караулов заподозрил Юлию Марееву в намерении убить и обворовать его.

Андрей Караулов — журналист и телеведущий, наиболее известен как автор и ведущий программы «Момент истины», лауреат премии ТЭФИ. Брак с Юлией Мареевой для него четвертый. Мареева младше мужа на 32 года.