Дочь Шукшиной ответила на обвинения Садальского в отравлении Алибасова

С такими обвинениями ранее выступил актер Станислав Садальский

"Я не знаю, почему Садальский так сказал. У меня с Бари Алибасовым отличные отношения, и мы нормально общаемся", — заявила "Газете.Ru" Анна Шукшина.

Актер ранее назвал дочь Марии Шукшиной "спиногрызом"

"Сами не могут заработать. Только бабку рвут на части", — написал Садальский в инстаграме.

Сама же Анна Шукшина заявила, что не может сообщить новой информации о состоянии Алибасова и пока не была в больнице.

"На данный момент к нему никого не пускают", — уточнила она.

Алибасов был госпитализирован накануне. Сейчас он находится в ранимации. Якобы вместо стакана воды он выпил жидкость для очистки труб.

В прошлом году продюсер женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.