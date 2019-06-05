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Дочь Шукшиной ответила на обвинения Садальского в отравлении Алибасова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Анна Шукшина, дочь актрисы Марии Шукшиной, в интервью "Газете.Ru" отвергла обвинения в том, что это она отравила продюсера Бари Алибасова.
С такими обвинениями ранее выступил актер Станислав Садальский.
"Я не знаю, почему Садальский так сказал. У меня с Бари Алибасовым отличные отношения, и мы нормально общаемся", — заявила "Газете.Ru" Анна Шукшина.
Актер ранее назвал дочь Марии Шукшиной "спиногрызом"
"Сами не могут заработать. Только бабку рвут на части", — написал Садальский в инстаграме.
Сама же Анна Шукшина заявила, что не может сообщить новой информации о состоянии Алибасова и пока не была в больнице.
"На данный момент к нему никого не пускают", — уточнила она.
Алибасов был госпитализирован накануне. Сейчас он находится в ранимации. Якобы вместо стакана воды он выпил жидкость для очистки труб.
В прошлом году продюсер женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Станислав Садальский , Бари Алибасов , Газета.Ru
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