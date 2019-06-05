Собчак попыталась помочь BadComedian примириться с врагами и потерпела крах

Журналистка Ксения Собчак заявила, что хотела помочь блогеру Евгению Баженову , известному под псевдонимом BadComedian, однако тот отказался от ее посредничества. Видеоролик под названием «История „За гранью реальности". Как я пыталась помочь BAD COMEDIAN“ она опубликовала на YouTube

По словам Собчак, она решила помочь Баженову и связалась с представителями Kinodanz, уверяя их отозвать иск. Те согласились при условии, если им будет предоставлена возможность публично пояснить свою позицию.

Однако когда она рассказала об этом блогеру, тот отказался идти на перемирие.

»И тут неожиданный поворот: Евгений Баженов отвечает, мол, ну спасибо за твою поддержку, но мой ответ — нет. Мы типа пытались с ними выйти на связь, у нас это не получилось, у них есть наши контакты, теперь только через юристов», — пересказала диалог Собчак.

В подтверждение телеведущая привела голосовое сообщение Баженова с отказом. По ее словам, она растерялась и не поняла, в чем дело. Блогер пояснил, что ему данный конфликт не нужен, и он уже пытался его урегулировать всеми силами, однако при нынешнем положении дел судебные вопросы лучше не решать лично.

Собчак назвала ситуацию абсурдной и заявила, что по-прежнему будет рада организовать встречу критика с продюсерами. По ее словам, она бы хотела, чтобы позиция компании была услышана и конфликт завершился.

Kinodanz подала в суд на Баженова в начале этого года. Кинокомпания требует от блогера удалить обзор картины «За гранью реальности» и миллион рублей в качестве компенсации. По мнению сотрудников, блогер превысил нормы цитирования фильма в своем обзоре. BadComedian называет иск Kinodanz попыткой запретить ему критику.