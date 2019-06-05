С Лолиты взыскали более полмиллиона рублей

Басманный районный суд Москвы взыскал с певицы Лолиты Милявской 720 624 рубля в пользу ТСЖ «Большие каменщики» в качестве задолженности за услуги ЖКХ. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Взыскать с Лолиты Милявской задолженность по оплате за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги в размере 609 тысяч 842 рублей, пени в размере 100 тысяч рублей и расходы по уплате государственный пошлины 10 тысяч 781 рубль, а всего 720 тысяч 624 рубля», — говорится в решении суда.

ТСЖ «Большие Каменщики» обратилось в суд с требованием взыскать с Милявской почти 760 тысяч рублей за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016 года.

Милявская появилась в суде лишь на первом заседании по делу, далее ее интересы представляли адвокаты. Тогда певица заявляла, что получает от ТСЖ некачественные услуги.

«У меня в квартире холодно, у меня 17 градусов при минусовой температуре. Я все оплачиваю исключительно по счетчикам, оплачены вода, свет, все расходы. У меня есть все квитанции», — говорила Милявская.

По ее словам, она не желает «кормить каких-то тунеядцев».

Ранее певица судилась с ТСЖ «Таганская площадь», которое собиралось взыскать с нее 500 тысяч рублей задолженности по платежам за капитальный ремонт, намеченный на 2041 год. Тогда суд отказал ТСЖ во взыскании задолженности.