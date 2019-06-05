Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С Лолиты взыскали более полмиллиона рублей 

Рамблер + ещё 5 20 минут назад
Фото: globallookpress.com
Басманный районный суд Москвы взыскал с певицы Лолиты Милявской 720 624 рубля в пользу ТСЖ «Большие каменщики» в качестве задолженности за услуги ЖКХ. Об этом сообщает агентство «Москва».
«Поздравьте меня»: Лолита раскрыла размер своей пенсии
«Взыскать с Лолиты Милявской задолженность по оплате за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги в размере 609 тысяч 842 рублей, пени в размере 100 тысяч рублей и расходы по уплате государственный пошлины 10 тысяч 781 рубль, а всего 720 тысяч 624 рубля», — говорится в решении суда.
ТСЖ «Большие Каменщики» обратилось в суд с требованием взыскать с Милявской почти 760 тысяч рублей за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016 года.
Милявская появилась в суде лишь на первом заседании по делу, далее ее интересы представляли адвокаты. Тогда певица заявляла, что получает от ТСЖ некачественные услуги.
«У меня в квартире холодно, у меня 17 градусов при минусовой температуре. Я все оплачиваю исключительно по счетчикам, оплачены вода, свет, все расходы. У меня есть все квитанции», — говорила Милявская.
По ее словам, она не желает «кормить каких-то тунеядцев».
Ранее певица судилась с ТСЖ «Таганская площадь», которое собиралось взыскать с нее 500 тысяч рублей задолженности по платежам за капитальный ремонт, намеченный на 2041 год. Тогда суд отказал ТСЖ во взыскании задолженности.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Союзник России взбунтовался из-за газа5
Россиянам ужесточат контроль в поездках за рубеж42
Стало известно отношение американцев к России29
США нарушили договоренность с Россией по Сирии173
Коломойского обвинили в отмывании $470 млрд3
Видео
02:16
Пока вы не уснули: Союзник России взбунтовался из-за газа
В мире
00:49
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
В мире Армия
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
02:46
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»
Политика Европа
02:21
Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение