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С Лолиты взыскали более 720 тысяч рублей долга за коммунальные услуги 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Басманный районный суд столицы удовлетворил исковые требования ТСЖ "Большие Каменщики" и взыскал с певицы Лолиты Милявской 720 624 рубля задолженности по оплате услуг ЖКХ, сообщает Агентство "Москва".
С артистки взыскали задолженность по оплате за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги в размере 609 842 рубля, пени в размере 100 тысяч рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 10 781 рубля.
Судебное заседание неоднократно откладывалось. Лолита присутствовала в суде только на первом заседании, в дальнейшем ее представляли адвокаты.
Певица заявляла, что девять из десяти судов она выиграла. По ее словам, она получала некачественные услуги, но все расходы добросовестно оплачивала по счетчикам.
ТСЖ "Большие Каменщики" подало в суд, требуя взыскать с Милявской деньги за управление, содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016 года, а также пени за период с 11 мая 2014 года по 9 июня 2017 года.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , АГН "Москва"
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