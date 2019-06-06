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Бари Алибасова могли отравить целенаправленно 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Основателя группы "На-на" Бари Алибасова могли отравить целенаправленно, считает музыкальный критик Сергей Соседов.
В четверг поступила информация, что Алибасов переписал завещание.
Также стало известно, что в ближайшие три дня ему предстоит операция.
"Я поражен! Как можно перепутать воду и отравляющую жидкость и еще получить ожог четвертой степени?" — возмутился критик в интервью "Вечерней Москве".
По словам Соседова, "так алкаши делают, но Бари не пьет и уже очень давно".
Алибасова пытались отравить целенаправленно, не исключает эксперт.
Ранее Станислав Садальский заявил, что продюсера могла отравить дочь Марии Шукшиной.
Анна Шукшина, однако, отвергла эти обвинения в интервью "Газете.Ru".
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Сергей Соседов , Станислав Садальский , Бари Алибасов , Газета.Ru , Вечерняя Москва
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