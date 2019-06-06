Бари Алибасова могли отравить целенаправленно

В четверг поступила информация, что Алибасов переписал завещание.

Также стало известно, что в ближайшие три дня ему предстоит операция.

"Я поражен! Как можно перепутать воду и отравляющую жидкость и еще получить ожог четвертой степени?" — возмутился критик в интервью "Вечерней Москве".

По словам Соседова, "так алкаши делают, но Бари не пьет и уже очень давно".

Алибасова пытались отравить целенаправленно, не исключает эксперт.

Анна Шукшина, однако, отвергла эти обвинения в интервью "Газете.Ru".