Лена Ленина призвала молиться за Бари Алибасова

4 июня Бари Алибасов занялся прочисткой труб в душевой кабине. По ошибке продюсер перепутал емкости и вместо лимонада глотнул кислоту. В результате создатель группы «На-на» получил ожог пищевода четвертой степени. Сейчас врачи реанимации в институте Склифосовского борются за жизнь продюсера.

Лена Ленина не смогла остаться в стороне от трагедии. Она давно общается с Алибасовым, поэтому решила прокомментировать слухи. Ленина опровергла заявления о «пиаре» — продюсер действительно попал в больницу. По словам писательницы, Бари Алибасов всегда был рассеянным.

Светская львица надеется на то, что врачи спасут жизнь Бари Алибасова. В комментариях Ленина исключила версию намеренного отравления. На вопрос, как продюсер не учуял запах бытовой химии, писательница ответила: «Бари порывистый».

Позже Лена Ленина добавила, что близкие безуспешно пытаются попасть к Бари Алибасову. В реанимацию не пускают даже супругу Лидию Федосееву-Шукшину. Ленина подтвердила, что состояние продюсера тяжелое, и призвала молиться за него.