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Лена Ленина призвала молиться за Бари Алибасова 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
4 июня Бари Алибасов занялся прочисткой труб в душевой кабине. По ошибке продюсер перепутал емкости и вместо лимонада глотнул кислоту. В результате создатель группы «На-на» получил ожог пищевода четвертой степени. Сейчас врачи реанимации в институте Склифосовского борются за жизнь продюсера.
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Связалась с Бари и с его личным бессменным помощником Серёжей и оказалось, что ситуация, действительно, серьезная. (А никакой не пиар, как некоторые тут идиоты пишут, «придумал инфо-повод»). И что остаётся только молиться за Бари Каримовича и за то, что его организм выдержит это испытание. Бари — мой друг, и я давно знаю за ним такую особенность, как небрежность в запихивании в рот со стола с любых тарелок всего подряд, особенно когда торопится и голоден. Вот теперь и жажда подвела. И неважное зрение. Схватил не ту яркую бутылочку, приняв за сок жуткую бытовую химию. Разъедающую даже трубы, не то, что нежный пищевод! Как ребёнок, честное слово! Теперь в тяжелом состоянии в реанимации. Жалко до слез! А ведь завтра у него День рождения (((. Но у Бари мощная сила воли и железный организм, так что будем уповать на всегда благоволившую ему судьбу! Держитесь, Бари Каримович!

Публикация от  Лена Ленина (@lenaleninaofficial)

Лена Ленина не смогла остаться в стороне от трагедии. Она давно общается с Алибасовым, поэтому решила прокомментировать слухи. Ленина опровергла заявления о «пиаре» — продюсер действительно попал в больницу. По словам писательницы, Бари Алибасов всегда был рассеянным.
Светская львица надеется на то, что врачи спасут жизнь Бари Алибасова. В комментариях Ленина исключила версию намеренного отравления. На вопрос, как продюсер не учуял запах бытовой химии, писательница ответила: «Бари порывистый».
Позже Лена Ленина добавила, что близкие безуспешно пытаются попасть к Бари Алибасову. В реанимацию не пускают даже супругу Лидию Федосееву-Шукшину. Ленина подтвердила, что состояние продюсера тяжелое, и призвала молиться за него.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Лена Ленина , Бари Алибасов
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