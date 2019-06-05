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Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке голосов клипа «Ибица» 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Соцсети
Певица Валерия выступила с критикой Филиппа Киркорова и Николая Баскова. В последнем выпуске ток-шоу «Эмпатия Манучи» она объявила, что коллеги по эстраде «накрутили» лишние просмотры своему совместному клипу «Ибица» на YouTube.
«Я думаю, что это накрутка, у нас такой аудитории просто нет», — сказала артистка.
При этом Валерия призналась, что не смогла бы сама снять клип в манере «Ибицы»: «Не моя эстетика, у меня есть своя аудитория, свой образ».
По данным URA.RU, муж и продюсер певицы Иосиф Пригожин разошелся с ней во взглядах на творчество Баскова и Киркорова. Сам он оценил статистику просмотров клипа на YouTube как «на 99% объективную», объяснив это тем, что хулиганское видео с двумя знаменитостями сразу не могло не вызвать интереса зрителей.
«Тот случай, когда нет смысла накручивать, его и так посмотрят» — вступился за певцов Пригожин.
Продюсер добавил, что он был против этого интервью жены, но она все равно приняла участие в шоу, так как «очень любит Манучарова».
Провокационный клип «Ибица» появился в Сети в сентябре 2018 года. Обилие насилия и пошлости возмутило зрителей, которые даже требовали лишить Филиппа Киркорова и Николая Баскова звания народных артистов. Телеведущий Дмитрий Киселев назвал эстетику клипа «низкопробной» и оценил его как неудачное подражание Сергею Шнурову.
В ответ на критику Басков и Киркоров записали клип-извинение, где исполнили песенку:
«Не уходи, постой, фанатка, мы заслужили все дизлайки».
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Дмитрий Киселев , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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