Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке голосов клипа «Ибица»

«Я думаю, что это накрутка, у нас такой аудитории просто нет», — сказала артистка.

При этом Валерия призналась, что не смогла бы сама снять клип в манере «Ибицы»: «Не моя эстетика, у меня есть своя аудитория, свой образ».

По данным URA.RU, муж и продюсер певицы Иосиф Пригожин разошелся с ней во взглядах на творчество Баскова и Киркорова. Сам он оценил статистику просмотров клипа на YouTube как «на 99% объективную», объяснив это тем, что хулиганское видео с двумя знаменитостями сразу не могло не вызвать интереса зрителей.

«Тот случай, когда нет смысла накручивать, его и так посмотрят» — вступился за певцов Пригожин.

Продюсер добавил, что он был против этого интервью жены, но она все равно приняла участие в шоу, так как «очень любит Манучарова».

Провокационный клип «Ибица» появился в Сети в сентябре 2018 года. Обилие насилия и пошлости возмутило зрителей, которые даже требовали лишить Филиппа Киркорова и Николая Баскова звания народных артистов. Телеведущий Дмитрий Киселев назвал эстетику клипа «низкопробной» и оценил его как неудачное подражание Сергею Шнурову

В ответ на критику Басков и Киркоров записали клип-извинение, где исполнили песенку: