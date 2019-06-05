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Тяжелобольная участница шоу Елены Малышевой уличила телевизионщиков во лжи 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Гульназ Зайнуллина обвинила сотрудников телепередачи «Жить здорово!» в обмане. Ее слова приводит «Комсомольская правда».
Коллега показала, как Малышева хамит сотрудникам
По словам жительницы города Стерлитамак, она поучаствовала в съемках шоу, так как ей пообещали за это бесплатное лечение и специальный компрессионный трикотаж. Однако позднее сотрудники проигнорировали эти обязательства.
«Ездила с надеждой, что реально помогут, а оказалось иначе. Перед съемками обещали провести бесплатное обследование, которого не было. Перед эфиром предупредили, что нельзя говорить про стоимость лечения и компрессионного трикотажа, а на мой вопрос "для чего тогда я приехала?" ответили — "в качестве гостя, чтобы показать вашу ножку народу, это же шоу"», — пожаловалась женщина.
У 29-летней Зайнуллиной диагностирован лимфостаз, ее левая нога сильно отличается по объемам от правой. Чтобы снять симптомы, ей приходится покупать компрессионный трикотаж и делать дорогие процедуры.
Зайнуллина заметила, что в студии врач пообещал ей бесплатное лечение. Позднее он потребовал, чтобы женщина самостоятельно собрала средства и заказала в Германии недешевые эластичные бинты.
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