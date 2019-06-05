Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тяжелобольная участница пожаловалась на обман на шоу Малышевой 

Рамблер 7 минут назад
29-летняя жительница Стерлитамака Гульназ Зайнуллина пожаловалась на обман в шоу Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале, пишет «Комсомольская правда».
Коллега показала, как Малышева хамит сотрудникам
Девушка с 17 лет страдает лимфостазом. Из-за застоя лимфы ее левая нога намного больше по объему, чем правая. По словам Зайнуллиной, ее пригласили участвовать в программе, пообещав бесплатное лечение и компрессионный трикотаж.
«Перед съемками обещали провести бесплатное обследование, которого не было. Перед эфиром предупредили, что нельзя говорить про стоимость лечения и компрессионного трикотажа, а на мой вопрос «для чего тогда я приехала?» ответили — «в качестве гостя, чтобы показать вашу ножку народу, это же шоу», — посетовала Гульназ.
По ее словам, во время эфира хирург-флеболог Александр Малинин пообещал ей бесплатное лечение, а после съемок велел собирать деньги на операцию и заказать из Германии дорогостоящие эластичные бинты.
Комментарии16
Шоу-бизнес , Видео , Стерлитамак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников76
Стало известно отношение украинцев к России326
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
Катастрофа SSJ-100: МЧС объяснило задержку11
Реконструирован полет разбившегося SSJ-100
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Украина
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
01:04
«Преподнесла внучка Лиды»: кто «отравил» Алибасова
Шоу-бизнес
10:17
Реконструирован полет разбившегося SSJ-100
Происшествия Катастрофы
01:12
В квартире чиновника нашли бордель
Происшествия
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
00:52
Оголтелые русофобы: кто устроил кризис в ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение