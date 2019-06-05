Шоу Малышевой уличили во лжи

Тяжелобольная участница пожаловалась на обман на шоу Малышевой

29-летняя жительница Стерлитамака Гульназ Зайнуллина пожаловалась на обман в шоу Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале, пишет «Комсомольская правда»

Девушка с 17 лет страдает лимфостазом. Из-за застоя лимфы ее левая нога намного больше по объему, чем правая. По словам Зайнуллиной, ее пригласили участвовать в программе, пообещав бесплатное лечение и компрессионный трикотаж.

«Перед съемками обещали провести бесплатное обследование, которого не было. Перед эфиром предупредили, что нельзя говорить про стоимость лечения и компрессионного трикотажа, а на мой вопрос «для чего тогда я приехала?» ответили — «в качестве гостя, чтобы показать вашу ножку народу, это же шоу», — посетовала Гульназ.

По ее словам, во время эфира хирург-флеболог Александр Малинин пообещал ей бесплатное лечение, а после съемок велел собирать деньги на операцию и заказать из Германии дорогостоящие эластичные бинты.