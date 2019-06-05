Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актер Садальский назвал виновного в отравлении Алибасова 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актер Станислав Садальский допустил, что музыкального продюсера Бари Алибасова могла отравить внучка его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
«Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды», — написал он об Анне Трегубенко.
По его словам, «такие спиногрызы сами не могут заработать, только рвут на части бабку».
Посмотреть эту публикацию в Instagram

💣Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари… Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку…, что бы им пусто было. Выздоравливай друг, хоть и бывший😍 мы ещё повоюем 😜 #садальский #алибасов #шукшина #нана #житьздорово #здоровожить #будьздоров

Публикация от  Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Артист пояснил, что больше не общается с продюсером, однако пояснил, что ему жалко бывшего друга, и пожелал ему здоровья.
«Выздоравливай друг, хоть и бывший. Мы еще повоюем», — отметил Садальский.
Как пишет StarHit, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина заключили брак в 2018 году после долгих лет знакомства. Родственники актрисы негативно отреагировали на ее замужество, а внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала ее квартиру.
4 июня стало известно, что Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи оценили его состояние как тяжелое.
Последние новости
Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича Путин уволил губернатора Астраханской области Бари Алибасову диагностировали максимальную степень ожога желудка
Комментарии1
Шоу-бизнес , Анна Трегубенко , Станислав Садальский , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников119
Стало известно отношение украинцев к России275
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
Катастрофа SSJ-100: МЧС объяснило задержку10
Реконструирован полет разбившегося SSJ-100
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Украина
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
01:04
«Преподнесла внучка Лиды»: кто «отравил» Алибасова
Шоу-бизнес
10:17
Реконструирован полет разбившегося SSJ-100
Происшествия Катастрофы
01:12
В квартире чиновника нашли бордель
Происшествия
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
00:52
Оголтелые русофобы: кто устроил кризис в ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение