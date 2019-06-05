Ургант защитил заявившего о цензуре BadComedian и высмеял его врагов

Ведущий кратко пересказал суть иска кинокомпании к блогеру и заметил, что в Kinodanz нанесенный им ущерб оценили в миллион рублей.

«И теперь Евгений Баженов должен собрать где-то миллион рублей. То есть сделать то, чего не удалось сделать ни одному фильму компании Kinodanz», — иронически заметил Ургант.