Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова

Продюсер Андрей Разин отказался доверять версии об умышленном отравлении своего коллеги Бари Алибасова, пишут «Аргументы недели».
«Я в ужасе и считаю, что это все-таки был несчастный случай. Хотя Станислав Садальский высказал мнение, что здесь возможно умышленное отравление. Впрочем, эту версию я не поддерживаю, поскольку хорошо знаю семью Шукшиных. Ну не могли они на такое пойти!» — заявил Разин.
Продюсер рассказал, что дружит с Алибасовым с 1984 года и молится о его здоровье.
Разин поблагодарил врачей НИИ имени Склифосовского, бригаду скорой помощи, оказавшую Алибасову первую помощь, и Министерство здравоохранения, которые сделали все возможное, чтобы спасти продюсера.
«Уже был похожий эпизод с Бари, связанный с пожаром. Мы тогда призывали всех оказать помощь, собрали большие деньги. Также готовы поступить и сейчас», — добавил Разин.