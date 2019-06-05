Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова

Разин прокомментировал скандал с отравлением Алибасова

«Я в ужасе и считаю, что это все-таки был несчастный случай. Хотя Станислав Садальский высказал мнение, что здесь возможно умышленное отравление. Впрочем, эту версию я не поддерживаю, поскольку хорошо знаю семью Шукшиных. Ну не могли они на такое пойти!» — заявил Разин.

Продюсер рассказал, что дружит с Алибасовым с 1984 года и молится о его здоровье.

Разин поблагодарил врачей НИИ имени Склифосовского, бригаду скорой помощи, оказавшую Алибасову первую помощь, и Министерство здравоохранения , которые сделали все возможное, чтобы спасти продюсера.