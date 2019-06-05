Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова

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Разин прокомментировал скандал с отравлением Алибасова 

Рамблер + ещё 15 27 минут назад
Продюсер Андрей Разин отказался доверять версии об умышленном отравлении своего коллеги Бари Алибасова, пишут «Аргументы недели».
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«Я в ужасе и считаю, что это все-таки был несчастный случай. Хотя Станислав Садальский высказал мнение, что здесь возможно умышленное отравление. Впрочем, эту версию я не поддерживаю, поскольку хорошо знаю семью Шукшиных. Ну не могли они на такое пойти!» — заявил Разин.
Продюсер рассказал, что дружит с Алибасовым с 1984 года и молится о его здоровье.
Разин поблагодарил врачей НИИ имени Склифосовского, бригаду скорой помощи, оказавшую Алибасову первую помощь, и Министерство здравоохранения, которые сделали все возможное, чтобы спасти продюсера.
«Уже был похожий эпизод с Бари, связанный с пожаром. Мы тогда призывали всех оказать помощь, собрали большие деньги. Также готовы поступить и сейчас», — добавил Разин.
Шоу-бизнес , Видео , Станислав Садальский , Андрей Разин , Бари Алибасов , Минздрав РФ
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