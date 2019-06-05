«Максимальная степень ожога»: пиар-директор об Алибасове

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что у продюсера диагностировали четвертую, максимальную степень ожога желудка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пиар-директора, Алибасов находится в сознании и дышит самостоятельно, хотя и находится в тяжелом состоянии.

«Если учесть диагностированное состояние, то он держится хорошо», — подчеркнул Горожанкин.

По его словам, медики дают оптимистичные прогнозы, так как прошедшая ночь была определяющей. Однако выздоровление может занять месяцы.

Ранее СМИ сообщили, что продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию. Сын продюсера Бари Алибасов-младший заверил, что его отец выпил жидкость ненамеренно, это был несчастный случай. По словам Алибасова-младшего, продюсер поднялся в свою студию, захотел пить и увидел рядом с раковиной оранжевый флакон. Он принял жидкость за сок и выпил, но сразу же понял свою ошибку и вызвал скорую.