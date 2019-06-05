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«Я таким рожден»: победительница «Битвы экстрасенсов» раскрыла правду о себе 

Рамблер 19 минут назад
Фото: vk.com/midnight_rose666
Победительница шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг рассказала, что у нее синдромом Морриса — эндокринное нарушение полового развития, из-за которого развитие организма, обладающего мужским набором хромосом и семенниками, идет в женском направлении. Об этом она написала на странице в соцсети «ВКонтакте».
«У мальчика может быть набор [хромосом] ХХ, а у девочки может быть например набор XY или даже ХYY, а также XXYY. <…> Эти «девочки» и есть мужчины, просто на момент развития плода в точке ароматизации тестостероном произошёл сбой развития», — пояснила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Ванг подчеркнула, что общество «изнасиловало ее вдоль и поперек» из-за ее внешности, но больше она не будет терпеть унижения и слушать оскорбления. Она попросила не писать ей про «женственность и платья».
«Генетически я не женского пола, хотя у меня нет висюльки, для фаллориентированного общества это ведь главное», — написала Ванг.
Она отметила, что недавно получила анализы на кариотип, которые подтвердили нарушение полового развития.
«Наконец то я могу вам сказать что я не трансгендер, не сумасшедшая переделанная женщина, просто я таким рождён», — заключила она.
Позже Ванг рассказала подписчикам, что для шоу «Битва экстрасенсов» ей изменили внешность продюсеры, которым не нравилось, как она выглядит на самом деле. Она отметила, что смириться с ее внешностью ей помог супруг.
Джулия Ванг стала победительницей 15-го сезона «Битвы экстрасенсов», выходившего в 2014 году.
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Шоу-бизнес , Джулия Ванг
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