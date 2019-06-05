«Я таким рожден»: победительница «Битвы экстрасенсов» раскрыла правду о себе

Победительница шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг рассказала, что у нее синдромом Морриса — эндокринное нарушение полового развития, из-за которого развитие организма, обладающего мужским набором хромосом и семенниками, идет в женском направлении. Об этом она написала на странице в соцсети «ВКонтакте».

«У мальчика может быть набор [хромосом] ХХ, а у девочки может быть например набор XY или даже ХYY, а также XXYY. <…> Эти «девочки» и есть мужчины, просто на момент развития плода в точке ароматизации тестостероном произошёл сбой развития», — пояснила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Ванг подчеркнула, что общество «изнасиловало ее вдоль и поперек» из-за ее внешности, но больше она не будет терпеть унижения и слушать оскорбления. Она попросила не писать ей про «женственность и платья».

«Генетически я не женского пола, хотя у меня нет висюльки, для фаллориентированного общества это ведь главное», — написала Ванг.

Она отметила, что недавно получила анализы на кариотип, которые подтвердили нарушение полового развития.

«Наконец то я могу вам сказать что я не трансгендер, не сумасшедшая переделанная женщина, просто я таким рождён», — заключила она.

Позже Ванг рассказала подписчикам, что для шоу «Битва экстрасенсов» ей изменили внешность продюсеры, которым не нравилось, как она выглядит на самом деле. Она отметила, что смириться с ее внешностью ей помог супруг.

Джулия Ванг стала победительницей 15-го сезона «Битвы экстрасенсов», выходившего в 2014 году.