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Дима Билан показал редкое видео с сестрой 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: @bilanofficial
Дима Билан провел время с младшей сестрой Анной, плавая на теплоходе по каналам Москвы.
Знаменитый певец признался, что ранее им не доводилось совершать подобные прогулки. Судя по всему, видео на борту снимала помощница Билана, которая поинтересовалась, когда же он купит свой катер, чтобы они могли составить собственную программу водных прогулок. Певец задумчиво ответил, что когда-нибудь решится на такую покупку.
Стоит заметить, что у знаменитого исполнителя не так часто выпадает возможность повидаться с сестрой: девушка, которая тоже связала свою жизнь с музыкой, живет в Америке.
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Шоу-бизнес , Дима Билан , Москва
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