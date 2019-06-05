Дима Билан показал редкое видео с сестрой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 4 Июн 2019 в 11:15 PDT Знаменитый певец признался, что ранее им не доводилось совершать подобные прогулки. Судя по всему, видео на борту снимала помощница Билана, которая поинтересовалась, когда же он купит свой катер, чтобы они могли составить собственную программу водных прогулок. Певец задумчиво ответил, что когда-нибудь решится на такую покупку.

Стоит заметить, что у знаменитого исполнителя не так часто выпадает возможность повидаться с сестрой: девушка, которая тоже связала свою жизнь с музыкой, живет в Америке.