«Отправила дочь на Голгофу»: Валерия отчитала Алсу за «Голос»

Певица Валерия осудила Алсу за то, что та отправила свою дочь на детский конкурс. По мнению артистки, звездам не следует отправлять своих детей на состязания с простыми людьми, поскольку это в любом случае будет нечестное соревнование. Она также отметила, что детские конкурсы в целом явление губительное для неокрепших умов и психики.

Певица Валерия высказала мнение о том, что популярным артистам не следует заниматься продвижением своих детей на конкурсах. Об этом артистка заявила в интервью на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

«Может, вообще не стоит известным артистам, публичным людям отправлять детей вот так на Голгофу», — сказала исполнительница.

Таким образом Валерия выразила мнение о ситуации с проектом «Голос. Дети», на котором победа дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой была аннулировала Первым каналом после того, как был подтвержден факт накрутки голосов зрителей. Также исполнительница подчеркнула, что считает Микеллу очень талантливой девочкой, однако Алсу не стоило отправлять ее на конкурс.

«Когда ты отправляешь ребенка на конкурс… Никто изначально так не думал, не прокручивал ситуацию. Получается, что есть аудитория у Алсу, которая, что бы ни делали другие дети, будет отдавать свои голоса [ее дочери]. Друзья, знакомые будут поддерживать этого ребенка. Это неправильно. Должны быть все абсолютно в одинаковых условиях», — сказала певица.

Артистка призналась, что ее ужасает реакция общественности, готовой «с таким остервенением загрызть ребенка». По ее мнению детские конкурсы вообще не являются хорошей затеей:

«Я вообще против детских конкурсов. Потому что это палка о двух концах. В любом случае это плохо. Первое место занял — все, крышу снесло. Ребенок уже на звезде, думает, что всего достиг, и уже дальше можно ничего не делать. Не выиграл — можно вообще на всю жизнь подломиться».

Ранее сообщалось о том, что Алсу отреагировала на возобновившуюся травлю со стороны подписчиков своего инстаграма. Под одним из едких комментариев звезда оставила эмоциональный ответ с требованием оставить в покое ее семью.

«Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены», — написала артистка, но позже удалила свой комментарий.

Некоторые пользователи социальной сети успели прочесть ответ певицы и принялись стыдить ее с новыми силами.

Перебранка между Алсу и ее подписчиками произошла под первым постом, который она опубликовала с тех пор, как разразился скандал на проекте «Голос. Дети» с участием ее дочери Микеллы. Тогда певица была вынуждена приостановить возможность комментировать свои записи.

Новая волна гнева была вызвана публикацией исполнительницы, посвященная благотворительному концерту в Казани, в котором также приняли участие ее дочери.

«Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе. Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу», — написала звезда, не без гордости отметив, что ее дочери способны сочувствовать чужому горю.

Кроме того Алсу напомнила, что выигранный на детском «Голосе» миллион рублей ее дочь предпочла передать в пользу детского хосписа.

«Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!» — написала певица.

Подписчиков не удовлетворило такое возвращение после долгой тишины, звезду обвинили в малодушии и желании таким дешевым способом смыть с себя позор.

«Жаль, что такие добрые и благие дела делаются для того, чтобы отбелить свою репутацию. Да еще и кричать об этом на всю страну. Низко это», «Пытаетесь сохранить лицо при плохой игре?», «Творите добро молча», «А это разве ее миллион был? Чужие деньги отдавать на благотворительность большого ума не надо», — написали рассерженные пользователи инстаграма.

«За чужой счет Алсу словила очки. Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит», — цитирует композитора «Вечерняя Москва».

По словам Лозы, чтобы хоть как-то сгладить последствия громкого скандала с накруткой голосов в пользу Абрамовой ее родителям следует жертвовать на благотворительность собственные средства.