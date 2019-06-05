«Ожог желудка»: что говорят врачи о состоянии Алибасова

У продюсера Бари Алибасова диагностировали ожог пищевода и ожог желудка второй степени, он находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на врачей института Склифосовского.

Ранее СМИ сообщили, что продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком.

«Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое», — заявил один из медиков.

По его словам, в ближайшее время или на девятый-десятый день лечения у Алибасова может начаться кровотечение, но врачи постараются, чтобы все было хорошо.

В справочной института Склифосовского агентству «Москва» сообщили , что Алибасов находится в токсикореанимации.

Сын продюсера, Бари Алибасов-младший заверил «КП», что его отец выпил «Крот» ненамеренно, это был несчастный случай. По словам Алибасова-младшего, продюсер поднялся в свою студию, захотел пить и увидел рядом с раковиной оранжевый флакон. Он принял жидкость за сок и выпил, но сразу же понял свою ошибку и вызвал скорую.