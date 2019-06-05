У продюсера Бари Алибасова диагностировали ожог пищевода и ожог желудка второй степени, он находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на врачей института Склифосовского.
Ранее СМИ сообщили, что продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком.
«Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое», — заявил один из медиков.
По его словам, в ближайшее время или на девятый-десятый день лечения у Алибасова может начаться кровотечение, но врачи постараются, чтобы все было хорошо.
В справочной института Склифосовского агентству «Москва» сообщили, что Алибасов находится в токсикореанимации.
Сын продюсера, Бари Алибасов-младший заверил «КП», что его отец выпил «Крот» ненамеренно, это был несчастный случай. По словам Алибасова-младшего, продюсер поднялся в свою студию, захотел пить и увидел рядом с раковиной оранжевый флакон. Он принял жидкость за сок и выпил, но сразу же понял свою ошибку и вызвал скорую.