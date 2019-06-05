Откачивали в «скорой»: Бари Алибасов в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в Москве . По некоторым данным, артист по ошибке выпил жидкость для промывки труб, получив сильный ожог пищевода.

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru. По информации, музыкант по ошибке выпил средство для прочистки труб, известное как «Крот».

Издание со ссылкой на источники сообщило, что емкость с опасным веществом стояла на столе в квартире 71-летнего Алибасова. Музыкант решил, что в ней вода и сделал большой глоток.

Отмечается, что врачи начали откачивать артиста прямо в машине скорой помощи возле его дома в Мерзляковском переулке. На помощь к медикам также выехала группа токсикологов. Пока неизвестно, насколько серьезными окажутся последствия выпитого. По данным врачей, состояние Алибасова в скором времени нормализуется.

Двумя месяцами ранее жена Алибасова, народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована после возвращения из путешествия. По словам продюсера, она проходила плановое обследование. При этом он опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что у артистки якобы отказали ноги и она прикована к постели.

«Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет», — пояснил Алибасов. Он уточнил, что его жена проходит обследования четыре раза в год в одной и той же больнице.

О выписке после госпитализации актрисы 1 марта сообщило агентство «Москва» со ссылкой на ее внучку Анну Шукшину. По ее словам, самочувствие бабушки улучшилось.

«Она хорошо себя чувствует, полностью восстановилась, все хорошо», — отмечала внучка.

Сама Федосеева-Шукшина в тот же день рассказала, что чувствует себя лучше. «Планирую выписываться сегодня. Поездку в Испанию планируем, да», — делилась планами артистка.

О ее госпитализации 25 февраля сообщили «Рен-ТВ» и «Известия». По их данным, они утверждали, что причиной попадания в больницу артистки стал острый инфаркт. Они утверждали, что Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо вечером 24 февраля и жаловалась на боли в груди.

Но вскоре Бари Алибасов опроверг эту информацию. Как передавал телеканал «360», он утверждал, что его супруга чувствует себя нормально, но останется в больнице на сутки. По словам артиста, его жену госпитализировали из-за подъема давления, а не инфаркта.

При этом врачи Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава , в свою очередь, рассказали телеканалу «Звезда», что хоть у Федосеевой-Шукшиной и была нормальная температура, она находилась в тяжелом состоянии. «Лежит под мониторами», — говорили врачи.

Дочь народной артистки РСФСР актриса Мария Шукшина тогда в своем инстаграме обратилась к СМИ, освещающим госпитализацию ее матери, продемонстрировав ее фото из больницы.

Мария Шукшина отметила, что поводов для беспокойства в отношении здоровья ее матери нет, поскольку она находится «в руках лучших врачей».

«Обращаюсь ко всем СМИ и журналистам: не сейте панику! Не распространяйте сплетни! Моя мама и ее здоровье — не источник ваших «рейтинговых публикаций» и доходов!» — заявила актриса.

Позже Анна Шукшина заявила агентству «Москва», что ее бабушка пробудет в больнице до конца недели.

«Она еще всю неделю будет лежать, до пятницы [1 марта] точно», — уточнила она.

Она объяснила, что актрисе нужно сделать «разные обследования», но в то же время внучка заверила, что артистка «чувствует себя хорошо».

Всего за десять дней до этого, 15 февраля, СМИ также сообщали о срочной госпитализации знаменитой артистки. По данным «Дни.Ру», здоровье Федосеевой-Шукшиной тогда пошатнулось на фоне множественных скандалов с участием ее родственников, которых в то время активно обсуждали в прессе.