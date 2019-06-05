«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина

Бывшая возлюбленная Андрея Губина на условиях анонимности рассказала «Комсомольской правде» причины, по которым певец остался в одиночестве. По её мнению, артист слишком придирчиво относился к внешности своих спутниц, а также «никогда ничего не дарил».

Женщина рассказала, что роман с Губиным она закрутила в начале нулевых, и уже тогда певец демонстрировал близким неадекватное поведение.

«Он вечерами напивался, а потом ночью мне звонил. И его перекрывало то на безумную любовь, то на агрессию. Один раз он сильно наорал на меня. И я перестала с ним разговаривать», — вспоминает собеседница издания.

По её словам, тогда ни о какой болезни речи не шло. Женщина считает, что психический недуг у Губина развился позже «из-за выпивки и вседозволенности».

При этом бывшая пассия певца отмечает, что артист не испытывал нехватки внимания о стороны противоположного пола: встречался только с моделями, с которыми часто обсуждал «неидеальную красоту» своих партнёрш.

«Мог часами обсуждать, что у его бывшей коленки были не той формы. Измерял рост и длину ног чуть ли не с линейкой, вечно придирался к любой царапине на теле», — вспоминает женщина.

Губин — очень прижимистый, уверяет собеседница «КП». По её словам, артист «никогда ничего не дарил» и постоянно экономил.

«Всегда уносил из ресторана, где мы ужинали, даже один недоеденный ролл», — отметила экс-возлюбленная певца.