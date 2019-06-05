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Приставы намерены взыскать с покойной Началовой 50 тыс. рублей 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Налоговая служба и судебные приставы намерены взыскать с умершей российской певицы Юлии Началовой долг, размер которого составляет около 50 тыс. руб. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как отмечается, долг исполнительницы составляет около 47 тыс. руб., а к нему добавляется исполнительский сбор в размере 3,2 тыс. руб. Исполнительное производство началось через три дня после смерти Началовой. Долг возник из-за того, что певица не заплатила за неправильную парковку 2,5 тыс. руб.
Ранее фанатка Началовой потребовала причислить ее к лику святых в эфире у Малахова.
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Шоу-бизнес , Федеральная налоговая служба
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