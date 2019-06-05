Столичные судебные приставы требуют с покойной певицы долг за неуплату штрафа за нарушение правил парковки, сообщает «Комсомольская правда». К настоящему времени сумма взыскания составляет более 50 тысяч рублей.
Журналисты отыскали информацию на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), где отмечено, что сумма непогашенной задолженности Юлии Викторовны Началовой-Алдониной составляет 47 016 рублей 90 копеек. При этом скончавшаяся весной артистка должна заплатить ещё исполнительский сбор в размере 3291 рублей 18 копеек.
По данным автора статьи, внушительный долг образовался из-за неуплаты Началовой штрафа за неправильную парковку. Примечательно, что исполнительное производство приставы возбудили через три дня после смерти певицы. Отмечается, что оплачивать долг придётся родственникам артистки, после того, как они вступят в права на наследство.
Ранее стало известно, что многомиллионный долг с наследников Началовой планирует получить и бывший муж певицы хоккеист Артём Фролов. Об этом «Комсомольской правде» заявил экс-участник «Фабрики звезд» Егор Иващенко, который был знаком с артисткой. Требования экс-супруга связаны с затянувшимися судебными тяжбами с певицей из-за столичной квартиры.
«То говорит, что прощает долг, то грозит родителям Юли судом», — заявил Иващенко.
Как писал «Московский комсомолец», Фролов после расставания передал Началовой 20 миллионов рублей, чтобы выкупить половину квартиры, которая досталась певице от первого мужа футболиста Евгения Алдонина. Получение денег артистка подтвердила распиской. Через два года после этого она заявила, что была в замешательстве, заключая сделку, и решила оспорить ее в суде. По версии адвокатов Фролова, Началова переуступила права на квартиру нижегородской компании, чтобы дело было подсудно нижегородскому суду. Там работает человек, с которым у певицы были близкие отношения. В декабре 2018-го компания обратилась с иском в суд о взыскании с Фролова и Началовой более 25 миллионов рублей. Представители спортсмена считают, что она выступала в качестве ответчика «для отвода глаз».