Дело возбудили после смерти: У Началовой нашлись новые долги

Столичные судебные приставы требуют с покойной певицы долг за неуплату штрафа за нарушение правил парковки, сообщает «Комсомольская правда». К настоящему времени сумма взыскания составляет более 50 тысяч рублей.

Журналисты отыскали информацию на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), где отмечено, что сумма непогашенной задолженности Юлии Викторовны Началовой-Алдониной составляет 47 016 рублей 90 копеек. При этом скончавшаяся весной артистка должна заплатить ещё исполнительский сбор в размере 3291 рублей 18 копеек.

По данным автора статьи, внушительный долг образовался из-за неуплаты Началовой штрафа за неправильную парковку. Примечательно, что исполнительное производство приставы возбудили через три дня после смерти певицы. Отмечается, что оплачивать долг придётся родственникам артистки, после того, как они вступят в права на наследство.

Ранее стало известно, что многомиллионный долг с наследников Началовой планирует получить и бывший муж певицы хоккеист Артём Фролов . Об этом «Комсомольской правде» заявил экс-участник «Фабрики звезд» Егор Иващенко, который был знаком с артисткой. Требования экс-супруга связаны с затянувшимися судебными тяжбами с певицей из-за столичной квартиры.

«То говорит, что прощает долг, то грозит родителям Юли судом», — заявил Иващенко.