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Ксения Бородина разнесла фанатов после оскорблений в адрес дочери 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Instagram
Пользователи социальных сетей буквально под микроскопом рассматривают жизнь своих кумиров. От их зоркого взгляда не ускользает ни один жест, ни одно слово кумира. Своими впечатлениями от увиденного, они делятся в комментариях к публикациям. Причем выражают свои мысли, порой, не очень вежливо.
Одной из звезд, которой уже не привыкать к критике, стала Яна Рудковская. А накануне в подобной ситуации оказалась ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, обнаружившая, к своему удивлению, множество негативных комментариев под постом, в котором она с гордостью рассказывала о спортивных достижениях своей дочери. Мол, Марусе все дается по блату с такой мамой, а остальные тяжелым трудом зарабатывают каждую награду.
«Доказывать, как мой ребенок трудится, я не хочу и тем более кому это доказывать?! Вы бы видели эти свинячьи лица, кто писал про незаслуженные первые места и мне глубоко все равно, что вас оскорбит и заденет слово свинячий, потому что вы такие и есть!», — негодует звезда.
По словам Ксении, она делает все возможное, чтобы ее дети развивались, и очень гордится ими. А всем критикам Бородина посоветовала побольше шутить и играть со своими ребятишками.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Ксения Бородина
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