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51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Звезда 90-х по-прежнему не стесняется демонстрировать свои формы.
Звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон разбила немало мужских сердец. За ее плечами четыре брака, а сейчас она встречается с футболистом сборной Франции Адилем Рами, который на 18 лет моложе актрисы.
Несмотря на то, что звезде 90-х уже 51 год, она не собирается одеваться скромно, а по-прежнему предпочитает носить мини-юбки и платья, демонстрирующие ее роскошные ноги.
Не изменила себе Андерсон и в этот раз, когда она вместе со своим молодым бойфрендом пришла на премьеру кабаре-шоу Bionic Show Girl в Париже. Для мероприятия она выбрала сверкающее черное мини-платье, позволяющее продемонстрировать пышный бюст. Свой образ звезда 90-х дополнила маленькой сумочкой. Андерсон в последнее время все чаще можно встретить именно в черном на красных ковровых дорожках.
Фотографии Андерсон уже появились на страницах ее фанатских пабликов в Instagram.
Возлюбленный Памелы в этот вечер тоже был во всем черном — пара смотрелась гармонично.
Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Томас Ли , Адиль Рами , Томми Ли , Памела Андерсон , Франция
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