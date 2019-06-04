51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини

Звезда 90-х по-прежнему не стесняется демонстрировать свои формы.

Несмотря на то, что звезде 90-х уже 51 год, она не собирается одеваться скромно, а по-прежнему предпочитает носить мини-юбки и платья, демонстрирующие ее роскошные ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica (@pamelaandersononline) 4 Июн 2019 в 4:51 PDT Не изменила себе Андерсон и в этот раз, когда она вместе со своим молодым бойфрендом пришла на премьеру кабаре-шоу Bionic Show Girl в Париже. Для мероприятия она выбрала сверкающее черное мини-платье, позволяющее продемонстрировать пышный бюст. Свой образ звезда 90-х дополнила маленькой сумочкой. Андерсон в последнее время все чаще можно встретить именно в черном на красных ковровых дорожках.

Фотографии Андерсон уже появились на страницах ее фанатских пабликов в Instagram.

Возлюбленный Памелы в этот вечер тоже был во всем черном — пара смотрелась гармонично.