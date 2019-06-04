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Прокуратура поставила точку в деле Депардье об изнасиловании 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Парижская прокуратура закрыла дело в отношении актера Жерара Депардье о сексуальных домогательствах и изнасиловании актрисы.
«Многочисленные процедуры, проведенные в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения в качестве признаков состава преступления», — передает РИА «Новости» заявление прокуратуры Парижа.
В августе 2018 года Депардье стал фигурантом дела о домогательствах. Жалобу на него подала 22-летняя французская актриса, которая утверждала, что основанием для жалобы стали события 6 и 13 августа в квартире актера.
Депардье не признал вины, в ноябре он дал показания полиции.
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Шоу-бизнес , Жерар Депардье , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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