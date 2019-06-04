Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати ответил одному из подписчиков в своем Instagram на вопрос, почему многие блогеры указывают на схожесть его коллекции под брендом Black Star Wear совместно с сетью магазинов «Армия России» на товары с Amazon и Ali Express.

Хип-хоп-исполнитель посетовал на то, что россияне «с трудом умеют радоваться чужим успехам».

«Вместо того, что бы оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований, проще ********* [докопаться] до одной модели шорт, эквивалент которой стоит, кстати, в женском ассортименте израильской армии, и им проще писать, что я потратил деньги Министерства [обороны России], продав им эти шорты», — написал он.

Тимати добавил, что коллаборация не является государственным заказом и сделана на его деньги.

«Писать дерьмо в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества, увы, не многие [могут]. Плюс люди в ходе этих интернет-расследований забыли, что я — официальное рекламное лицо Ali Express», — подчеркнул рэпер.

Коллекция одежды Black Star Wear и «Армии России» вышла в конце мая. Накануне презентации линейки фанаты заподозрили Тимати в желании заработать на военных. Несколько блогеров обнаружили, что такие же вещи можно найти в интернет-магазинах.