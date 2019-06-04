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Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рэпер Тимати ответил одному из подписчиков в своем Instagram на вопрос, почему многие блогеры указывают на схожесть его коллекции под брендом Black Star Wear совместно с сетью магазинов «Армия России» на товары с Amazon и Ali Express.
Хип-хоп-исполнитель посетовал на то, что россияне «с трудом умеют радоваться чужим успехам».
«Вместо того, что бы оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований, проще ********* [докопаться] до одной модели шорт, эквивалент которой стоит, кстати, в женском ассортименте израильской армии, и им проще писать, что я потратил деньги Министерства [обороны России], продав им эти шорты», — написал он.
Тимати добавил, что коллаборация не является государственным заказом и сделана на его деньги.
«Писать дерьмо в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества, увы, не многие [могут]. Плюс люди в ходе этих интернет-расследований забыли, что я — официальное рекламное лицо Ali Express», — подчеркнул рэпер.
Коллекция одежды Black Star Wear и «Армии России» вышла в конце мая. Накануне презентации линейки фанаты заподозрили Тимати в желании заработать на военных. Несколько блогеров обнаружили, что такие же вещи можно найти в интернет-магазинах.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Тимати , Министерство обороны , Amazon
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