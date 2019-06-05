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«Проще ***»: Тимати грубо осадил россиян после скандала 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что россияне не умеют радоваться чужим успехам и поэтому пытаются обвинить его в продаже Минобороны шорт с AliExpress. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Так рэпер ответил пользователю, который поинтересовался, почему в интернете обращают внимание на схожесть его совместной с «Армией России» коллекции с товарами на Amazon и AliExpress.
«Вместо того чтобы оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований, проще *** [докопаться — прим.ред.] до одной модели шорт», — возмутился рэпер.
По его словам, «эквивалент» этой модели есть в женском ассортименте одежды для израильской армии, но критикам «проще писать», что он потратил деньги Минобороны. Тимати подчеркнул, что коллекция сделана на его деньги и не является госзаказом. Рэпер добавил, что писать гадости в комментариях может каждый, но не каждому удается создать «национально-патриотический продукт высокого качества».
Также Тимати напомнил, что является официальным рекламным лицом AliExpress.
Компания Тимати Black Star и «Армия России» 27 мая представили в Национальном центре управления обороной РФ совместную коллекцию одежды под названием «Чёрная Звезда». Интернет-пользователи обратили внимание, что шорты из коллекции похожи на шорты, которые продаются на AliExpress примерно за 800 рублей.
До этого на китайской площадке уже находили вещи, схожие по виду с продукцией Тимати. Весной рэпер представил беспроводные наушники от Black Star за семь тысяч рублей. На AliExpress нашли очень похожие наушники за 1,5 тысячи рублей, но без фирменного логотипа Black Star.
Комментарии22
Шоу-бизнес , Тимати , Министерство обороны , Amazon , НЦУО РФ
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