«Проще ***»: Тимати грубо осадил россиян после скандала

Рэпер Тимати ( Тимур Юнусов ) заявил, что россияне не умеют радоваться чужим успехам и поэтому пытаются обвинить его в продаже Минобороны шорт с AliExpress. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Так рэпер ответил пользователю, который поинтересовался, почему в интернете обращают внимание на схожесть его совместной с «Армией России» коллекции с товарами на Amazon и AliExpress.

«Вместо того чтобы оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований, проще *** [докопаться — прим.ред.] до одной модели шорт», — возмутился рэпер.

По его словам, «эквивалент» этой модели есть в женском ассортименте одежды для израильской армии, но критикам «проще писать», что он потратил деньги Минобороны. Тимати подчеркнул, что коллекция сделана на его деньги и не является госзаказом. Рэпер добавил, что писать гадости в комментариях может каждый, но не каждому удается создать «национально-патриотический продукт высокого качества».

Также Тимати напомнил, что является официальным рекламным лицом AliExpress.

Компания Тимати Black Star и «Армия России» 27 мая представили в Национальном центре управления обороной РФ совместную коллекцию одежды под названием «Чёрная Звезда». Интернет-пользователи обратили внимание, что шорты из коллекции похожи на шорты, которые продаются на AliExpress примерно за 800 рублей.

До этого на китайской площадке уже находили вещи, схожие по виду с продукцией Тимати. Весной рэпер представил беспроводные наушники от Black Star за семь тысяч рублей. На AliExpress нашли очень похожие наушники за 1,5 тысячи рублей, но без фирменного логотипа Black Star.