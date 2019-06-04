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Фанатка Началовой потребовала причислить ее к лику святых в эфире у Малахова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" пришла фанатка покойной певицы Юлии Началовой, сделавшая неожиданное заявление об артистке.
Женщина, назвавшаяся Викторией Романовой, рассказала, что уже несколько лет является поклонницей творчества Началовой и удивила Малахова утверждением, знает об уже подтвержденных "чудесах", якобы сотворенных усопшей.
Ранее слухи о том, что на могиле Юлии Началовой заряжают воду и проводят ритуалы с землей с места захоронения, а ее крест якобы замироточил, прокомментировал друг покойной Александр Панайотов. По его словам, если бы Началова увидела эти банки с водой на своей могиле, она бы "поржала".
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