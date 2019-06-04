На ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" пришла фанатка покойной певицы Юлии Началовой, сделавшая неожиданное заявление об артистке.
Женщина, назвавшаяся Викторией Романовой, рассказала, что уже несколько лет является поклонницей творчества Началовой и удивила Малахова утверждением, знает об уже подтвержденных "чудесах", якобы сотворенных усопшей.
Ранее слухи о том, что на могиле Юлии Началовой заряжают воду и проводят ритуалы с землей с места захоронения, а ее крест якобы замироточил, прокомментировал друг покойной Александр Панайотов. По его словам, если бы Началова увидела эти банки с водой на своей могиле, она бы "поржала".