Бородина высказалась о мошенниках в соцсетях 

Как и многие знаменитости, Ксения Бородина сталкивается с мошенниками в социальных сетях, использующими ее имя в своих корыстных целях. На днях теледива решила расставить точки над i в этом вопросе. В последнее время увеличилось число пользователей, отправлющих ей гневные сообщения с обвинениями в обмане.
«Я хоть раз на своей странице Опросы проводила? Хоть раз просила перекинуть мне деньги на карту? Я делаю розыгрыши на Своей странице и максимум усилий, которых я о вас прошу, это подписаться на конкурсные аккаунты!" (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — посетовала ведущая, обратив внимание на то, что аферисты вырезают часть из ее гивов, покупают у соцсети рекламу и ставят ее, но не на ее странице. "Бесплатный сыр только в мышеловке!» — резюмировала звезда «Дома−2».