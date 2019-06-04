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«Больше не зовут»: За что Масляков выкинул Галкина из жюри КВН 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Максим Галкин заявил, что его перестали приглашать в жюри КВН после поставленной им низкой оценки. Об этом он рассказал в эфире программы «Познер», выпуск опубликован на YouTube.
По словам Галкина, произошло это почти 20 лет назад. Он был в жюри на одной из игр и поставил «какие-то не те», слишком строгие оценки.
«Я это сделал искренне, не из каких-то злых чувств, просто мне не понравилось», — отметил Галкин.
Телеведущий заявил, что все судьи ставили по четыре-пять баллов, а он поставил «тройку». По его словам, после этого в перерыве к нему подошел руководитель КВН Александр Масляков и сказал, что он поступил «опрометчиво» и «так не принято».
После перерыва Галкин начал ставить высокие оценки, но больше в КВН его не приглашали.
«Комсомольская правда» писала, что восемь лет назад в эфире НТВ у Галкина произошел конфликт с сыном Маслякова. По данным газеты, они начали спорить по поводу юмора и рейтингов, а затем Галкин отказался «вступать в полемику с человеком, который ничего в своей жизни не сделал, кроме того, что унаследовал фамилию отца».
Комментарии4
Шоу-бизнес , Александр Масляков , Максим Галкин , Комсомольская правда , НТВ
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