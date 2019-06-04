Ольга Бузова въедет на «Евровидение» на бронетранспортере

Ольга Бузова семимильными шагами движется к своей главной цели — стать человеком номер один в России (сейчас она поясняет, что является «вторым номером» после президента). Это стало ясно после презентации ее клипа на новый хит «Водица», вчера собравшей в столичных «Облаках» самых видных представителей шоу-бизнеса. Чтобы оценить уровень мероприятия и прогресс роста уважения от коллег, достаточно вспомнить недавнюю премьеру ее шоу в «Крокусе» — тогда, в отличие от забитого публикой зала, селебрити практически проигнорировали важное событие в жизни Оли. Поддержала певицу лишь дальновидная и прозорливая Яна Рудковская , давно прочащая Бузовой место поп-королевы.

Вчера вместе с Яной к Бузовой пожаловала уже вся разношерстная тусовка — Филипп Киркоров Андрей Малахов , Рита Дакота, Оксана Федорова , певица Слава, звезда YouTube Марьяна Ро и прочие. В разгар вечеринки и вовсе случилось то, чего не ждали. В зал с букетом в руках ворвалась Ксения Собчак , на днях оскандалившая Олю в своем шоу из-за кожаной куртки Balenciaga. Название злосчастного бренда в тот вечер было на устах у всех — кто-то призывал Ольгу сжечь дорогие вещи, кто-то «в отмеcтку» пришел в Balmain, а сама Ольга заговорила про митинг на Патриарших, который собрались устраивать ее защитники. Последовавшей за этим пикировке Собчак и Бузовой в тот вечер позавидовали бы сценаристы их родного в прошлом «Дома-2».

— Признайся уже, что ты врунишка! — требовала Бузова у Ксении, «врубившей заднюю» и сообщившей, что обидчиком Ольги был вовсе не Демна Гвасалия.

Собчак торжественно пообещала назвать имя истинного виновника фэшн-скандала попозже, сообщив лишь то, что это — российский дизайнер. Но, когда глаза Бузовой уже было налились кровью, а в голове пронесся новый список возможных «врагов», ситуацию разрядил Филипп Киркоров. Поп-король вручил Бузовой копию гран-при «Евровидения» и пожелал когда-нибудь «подержать в руках оригинал».

— Оля, ты — даже не танк, ты — бронетранспортер! Ты движешься и переедешь любую цель! — осыпал изысканными комплиментами главную героиню вечеринки Филипп, как бы намекая, что победа на международном конкурсе для девушки вполне достижима, как собственно и идея с бронетранспортером, который бы идеально вписался в будущий номер Ольги на «Евро».

— Господи, как я счастлива вас всех видеть здесь и знать, что мои люди всегда со мной! — царственно обведя взглядом зал, смахнула уже практически королевскую слезу Бузова.