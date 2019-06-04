Волочкова похвасталась «пачкой лебедя» для своего нового проекта «Балерина и клоун»

Известная балерина Анастасия Волочкова в Instagram заявила, что практически все готово для ее проекта «Балерина и клоун», который она делает с Николаем Челноковым . Звезда безумно счастлива и обещает удивить в ближайшее время своих поклонников.

«Почти готова моя пачка лебедя для нашего нового проекта «Балерина и Клоун». Милые труженицы из лучшей театральной мастерской, сберегая мое время, которое я полностью посвящаю многочасовым репетициям, приехали на примерку ко мне домой. Работа с перышками очень кропотливая. Я всегда большое значение придаю костюмам, они у меня очень эффектные на все номера. И мастера мои самые лучшие. Спасибо дорогие всем сотрудникам вашего цеха!» — сообщила Анастасия Волочкова.

Кроме того, балерина опубликовала видеозапись, где еще раз выразила свою признательность тем, кто ей помогает в ее непростом деле.